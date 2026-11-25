Важная особенность принятого закона — льгота для креативного бизнеса будет распространяться не только на новые договоры, но и на правоотношения, возникшие из ранее заключенных соглашений об аренде государственного имущества региона. Порядок определения арендной платы установит правительство Ростовской области.