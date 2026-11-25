На Дону креативному бизнесу снизили стоимость аренды госимущества на четверть
В Ростовской области малые и средние предприятия, включенные в реестр субъектов креативных индустрий, смогут арендовать нежилые помещения, принадлежащие региону, за 75% их рыночной арендной стоимости. Соответствующие изменения в закон о развитии малого и среднего предпринимательства подписал губернатор Юрий Слюсарь 25 ноября. С документом ознакомился «Ъ-Ростов».
Новая редакция статьи 8 областного закона №20-ЗС устанавливает три уровня льготной арендной платы. Для резидентов Ростовского бизнес-инкубатора она составит 10% рыночной стоимости аренды, для представителей креативных индустрий — 75%, для остальных субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки бизнеса — 85%.
Важная особенность принятого закона — льгота для креативного бизнеса будет распространяться не только на новые договоры, но и на правоотношения, возникшие из ранее заключенных соглашений об аренде государственного имущества региона. Порядок определения арендной платы установит правительство Ростовской области.
Для остальных категорий малого и среднего бизнеса ставка в размере 85% рыночной стоимости будет действовать до 1 января 2029 года. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Изначально законопроект предусматривал для предприятий креативных индустрий арендную плату в размере 90% рыночной стоимости. В окончательной редакции льготу увеличили: вместо скидки в 10% компании получат возможность платить на четверть меньше рыночной ставки.