На Дону для застройщиков КРТ ввели плату за нагрузку на соцобъекты
Ростовской области правообладатели земельных участков смогут заключать договоры о комплексном развитии территорий (КРТ) без проведения торгов. При этом, если проект не предусматривает строительство социальной инфраструктуры, застройщикам придется компенсировать ее дополнительную нагрузку. Новые правила утверждены постановлением регионального правительства, с ним ознакомился «Ъ-Ростов».
Изменения распространяются на территории Ростова-на-Дону, Батайска, Аксайского и Мясниковского районов. Правообладатели земельных участков и расположенной на них недвижимости смогут обращаться за заключением договора о КРТ непосредственно в областное министерство строительства, архитектуры и территориального развития. Документы необходимо направлять в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью.
Если проект предусматривает строительство объектов местного значения, стороной договора также станет соответствующий муниципалитет. Заявки будут рассматривать профильные региональные министерства, местные администрации и областной институт градостроительства. Они оценят градостроительные решения, обеспеченность территории транспортной, коммунальной и социальной инфраструктурой, источники финансирования и сроки реализации проекта.
Для заключения договора правообладателям потребуется представить архитектурно-градостроительную концепцию, план реализации проекта, финансово-экономическое обоснование, сведения о потребности в инфраструктуре и перечень объектов, которые предстоит построить, реконструировать или снести.
Отдельно постановление регулирует вопрос социальной инфраструктуры. Если проект не предусматривает ее создание и не предполагает внесения соответствующих изменений в документацию по планировке территории, заявитель должен подать заявление о намерении выплатить в областной бюджет компенсационную стоимость нагрузки на социальную инфраструктуру.
Постановление также уточняет порядок изменения ранее принятых решений о КРТ. Для корректировки решений, принятых до 1 января 2026 года, не потребуется представлять часть документов, предусмотренных прежним порядком. Заявителю достаточно направить в региональное министерство строительства заявление и измененную документацию по планировке территории. Последняя не нужна, если корректировка решения не предполагает ее изменения.
Кроме того, областное правительство сможет принимать решения о КРТ без согласования с федеральными органами власти в случаях, когда региону переданы полномочия по управлению и распоряжению соответствующими земельными участками и недвижимостью федеральной собственности.