Постановление также уточняет порядок изменения ранее принятых решений о КРТ. Для корректировки решений, принятых до 1 января 2026 года, не потребуется представлять часть документов, предусмотренных прежним порядком. Заявителю достаточно направить в региональное министерство строительства заявление и измененную документацию по планировке территории. Последняя не нужна, если корректировка решения не предполагает ее изменения.