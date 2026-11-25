Главные новости за 25 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
Обход Адлера в составе проекта «Большая дорога Сочи» планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Первоначально завершить строительство рассчитывали годом ранее.
Информационно-аналитический Telegram-канал «Красный темник» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) удален из мессенджера. 20 ноября 2026 года стало известно, что Telegram-канал, который ведет депутат городской думы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов, внесен в реестр иностранных агентов.
Как стало известно «Ъ-Кубань», Генеральная прокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства имущества бывшего судьи Кущевского районного суда Игоря Коробкова. Соответчиками по делу выступают предприниматели Степан Коробков и Андрей Лубянов.
Власти Сочи прорабатывают возможность запуска прямого авиасообщения с Китаем. Переговоры ведутся с профильными федеральными и региональными ведомствами, Росавиацией и базовой авиакомпанией аэропорта.
На Краснодарский край приходится большинство проектов яхтенных марин, заявленных к реализации в Южном федеральном округе. Всего в регионе и ЮФО на активных стадиях находятся 12 таких проектов совокупной стоимостью около 153 млрд руб.
Арбитражный суд Республики Крым определил круг лиц, которые будут отвечать по долгам ООО «А.М.Т. Групп». Конкурсный управляющий Николай Петров добился частичного удовлетворения требований о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности на сумму 38,1 млн рублей.
Трафик на трассе Р-280 «Новороссия» увеличился до максимальных показателей — 14 тыс. автомобилей в сутки. Это произошло после приостановки движения на автомобильной части Крымского моста в результате атаки БПЛА.
Бывшего генерального директора компании «ГРСП „Магнит“» Ларису Сюсюкайлову приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. Ее признали виновной в растрате и отмывании средств, похищенных при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Сочи.
В Краснодарском крае оптовая цена сырого молока высшего сорта с начала 2026 года снизилась на 11,7% и к концу октября составила 41,5 тыс. руб. за тонну. При этом молоко первого сорта подорожало на 10,4%, до 38,9 тыс. руб. за тонну.
Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Иван Тутушкин написал заявление о выходе из ЛДПР. Информацию подтвердили «Ъ-Кубань» в региональном отделении партии.