Основанием для банкротства послужила просроченная задолженность перед крымским ООО «Динамика» в размере 38,1 млн руб. Долг подтвержден вступившими в законную силу решениями арбитражных судов по делу. Согласно материалам дела, компания фактически прекратила деятельность, операций по счетам не проводилось, а в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений. Требования кредитора включены в третью очередь реестра. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 5 мая 2025 года.