Экс-директора крымской компании привлекли к субсидиарке на 38 млн рублей
Арбитражный суд Республики Крым определил круг лиц, которые будут отвечать по долгам ООО «А.М.Т. Групп». Конкурсный управляющий Николай Петров добился частичного удовлетворения требований о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности на сумму 38,1 млн рублей, сообщается на портале ЕФРСБ.
Определением суда заявление удовлетворено в отношении бывшего генерального директора Ландика Игоря Марковича (занимал пост с февраля по декабрь 2018 года). Суд признал наличие оснований для его привлечения к субсидиарной ответственности. При этом производство по спору в части установления точного размера обязательств господина Игоря Ландика приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.
В то же время в привлечении к ответственности бывшего директора и единственного учредителя общества Бабия Якова Борисовича в том же размере отказано.
ООО «А.М.Т. Групп» было признано несостоятельным решением суда от 20 ноября 2024 года. В отношении компании открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника.
Основанием для банкротства послужила просроченная задолженность перед крымским ООО «Динамика» в размере 38,1 млн руб. Долг подтвержден вступившими в законную силу решениями арбитражных судов по делу. Согласно материалам дела, компания фактически прекратила деятельность, операций по счетам не проводилось, а в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений. Требования кредитора включены в третью очередь реестра. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 5 мая 2025 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «А.М.Т. Групп» зарегистрировано в 2010 году в Симферополе. Основной вид деятельности — торговля оптовая прочими бытовыми товарами. Уставный капитал компании составляет 1,5 млн руб. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.