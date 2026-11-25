На Кубани на 11,7% снизились оптовые цены на сырое молоко высшего сорта
В Краснодарском крае оптовая цена сырого молока высшего сорта с начала 2026 года снизилась на 11,7% и к концу октября составила 41,5 тыс. руб. за тонну. При этом молоко первого сорта подорожало на 10,4%, до 38,9 тыс. руб. за тонну. Об этом сообщили «Эксперту Юг» в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Стоимость молока второго сорта за тот же период увеличилась на 1,8%, до 20,2 тыс. руб. за тонну. Таким образом, разница в цене между высшим и первым сортами сократилась до 2,6 тыс. руб.
В краевом министерстве объяснили динамику цен изменением затрат производителей на оплату труда, электроэнергию, ветеринарные препараты и премиксы для подготовки кормов. При этом в ведомстве отметили, что в последнее время на рынке наблюдается небольшая тенденция к росту стоимости сырого молока.