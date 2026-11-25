В краевом министерстве объяснили динамику цен изменением затрат производителей на оплату труда, электроэнергию, ветеринарные препараты и премиксы для подготовки кормов. При этом в ведомстве отметили, что в последнее время на рынке наблюдается небольшая тенденция к росту стоимости сырого молока.