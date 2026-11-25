По словам Евгения Балицкого, паспортные данные трассы достигли 14 тыс. автомобилей в сутки. По Крымскому мосту ранее ехало около 10 тыс. машин в сутки. По участку трассы в Крым проезжало около 4 тыс. автомобилей. В последнее время основная нагрузка пришлась на трассу.