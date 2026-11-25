Трафик на трассе «Новороссия» увеличился до максимума из-за ограничений движения по Крымскому мосту
Трафик на трассе Р-280 «Новороссия» увеличился до максимальных показателей — 14 тыс. автомобилей в сутки. Это произошло после приостановки движения на автомобильной части Крымского моста в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью телеканалу «Звезда».
По словам Евгения Балицкого, паспортные данные трассы достигли 14 тыс. автомобилей в сутки. По Крымскому мосту ранее ехало около 10 тыс. машин в сутки. По участку трассы в Крым проезжало около 4 тыс. автомобилей. В последнее время основная нагрузка пришлась на трассу.
Ограничения движения по Крымскому мосту ввели после нескольких атак БПЛА 16, 17 и 19 ноября 2026 года. В результате ударов повреждена основная балка пролета и арка автомобильной части сооружения.