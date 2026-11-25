Второе место по объему инвестиций занимает яхтенная гавань в составе многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина». Проект стоимостью 28,5 млрд руб. предусматривает строительство причалов для яхт разных классов, в том числе мегаяхт и суперъяхт, а также прогулочной набережной в акватории Геленджикской бухты и на северной части Тонкого мыса. Сейчас здесь ведется строительство, завершить его рассчитывают в 2029 году.