Порядка 153 млрд рублей инвестируют в яхтенные марины Кубани и ЮФО
На Краснодарский край приходится большинство проектов яхтенных марин, заявленных к реализации в Южном федеральном округе. Всего в регионе и ЮФО на активных стадиях находятся 12 таких проектов совокупной стоимостью около 153 млрд руб. Девять из них планируется реализовать на черноморском побережье Краснодарского края. Такие данные «Ведомости Юг» предоставили аналитики платформы Investprojects.info («Группа ПКР»).
Самым дорогим остается проект марины вместимостью до 140 яхт в Адлерском районе Сочи. Она войдет в состав ландшафтного и рекреационного комплекса «Старый город». Стоимость проекта оценивается в 48,2 млрд руб., завершить его планируется в 2030 году. Сейчас объект находится на стадии предпроектной проработки.
Второе место по объему инвестиций занимает яхтенная гавань в составе многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина». Проект стоимостью 28,5 млрд руб. предусматривает строительство причалов для яхт разных классов, в том числе мегаяхт и суперъяхт, а также прогулочной набережной в акватории Геленджикской бухты и на северной части Тонкого мыса. Сейчас здесь ведется строительство, завершить его рассчитывают в 2029 году.
Еще один крупный проект — марина «Мацеста» в Хостинском районе Сочи. На участке площадью 6 га помимо яхтенной стоянки планируется разместить общественно-деловой комплекс, гостиницы и апартаменты. Объем инвестиций оценивается в 21,5 млрд руб., срок реализации — до 2030 года.
По данным аналитиков, строительство ведется на трех объектах, на которые приходится около 30% совокупного объема инвестиций. Еще шесть проектов стоимостью 89,2 млрд руб. находятся на стадии предпроектной проработки. Приостановлен только один проект стоимостью 34 млн руб.