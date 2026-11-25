Генпрокуратура подала иск к экс-судье Кущевского райсуда Кубани Игорю Коробкову
Как стало известно «Ъ-Кубань», Генеральная прокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства имущества бывшего судьи Кущевского районного суда Игоря Коробкова. Соответчиками по делу выступают предприниматели Степан Коробков и Андрей Лубянов.
Иск принят к производству 24 ноября Ленинским районным судом Краснодара. Иные подробности пока не раскрываются. Предварительное судебное заседание назначено на 3 декабря.
Игорь Коробков — бывший судья Кущевского районного суда Краснодарского края. Согласно официальным данным, он работал в судебной системе края с 2008 года, а в 2012 году был назначен судьей Кущевского районного суда. В январе 2026 года его полномочия были прекращены в связи с уходом в отставку. Ранее в отношении него также рассматривался вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности.
Игорь Коробков известен тем, что в 2013 году огласил приговор в отношении матери главы местной ОПГ Сергея Цапка, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ходе прений гособвинитель потребовал для нее три года колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. руб. Судья полностью поддержал позицию прокурора.