Игорь Коробков — бывший судья Кущевского районного суда Краснодарского края. Согласно официальным данным, он работал в судебной системе края с 2008 года, а в 2012 году был назначен судьей Кущевского районного суда. В январе 2026 года его полномочия были прекращены в связи с уходом в отставку. Ранее в отношении него также рассматривался вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности.