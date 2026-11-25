В политике господин Тутушкин с 2006 года. В 2007 году он стал помощником депутата Госдумы Юрия Напсо. В 2008 году избрался в Совет депутатов Туапсе в качестве самовыдвиженца, а в 2012 году переизбрался уже от ЛДПР. С 2016 года по апрель 2025 года возглавлял краевое отделение партии.