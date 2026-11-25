Депутат ЗСК Иван Тутушкин покинул ЛДПР
Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Иван Тутушкин написал заявление о выходе из ЛДПР. Информацию подтвердили «Ъ-Кубань» в региональном отделении партии. Там уточнили, что заявление депутат написал около трех недель назад по собственному желанию.
К 25 ноября биография господина Тутушкина была удалена с официального сайта либерал-демократов. Сам депутат причины ухода пока публично не комментировал.
На сайте Законодательного собрания господин Тутушкин по-прежнему указан в составе фракции ЛДПР вместе с Вероникой Иванчиковой и Батырбием Панешем.
Иван Тутушкин в ЗСК возглавляет комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта, дорожного хозяйства и связи. Его второй депутатский срок истекает осенью 2027 года.
В политике господин Тутушкин с 2006 года. В 2007 году он стал помощником депутата Госдумы Юрия Напсо. В 2008 году избрался в Совет депутатов Туапсе в качестве самовыдвиженца, а в 2012 году переизбрался уже от ЛДПР. С 2016 года по апрель 2025 года возглавлял краевое отделение партии.
От ЛДПР Иван Тутушкин дважды выдвигался на выборах губернатора Краснодарского края. В 2020 году он занял третье место, набрав 4,36% голосов (126,2 тыс.). В 2025 году, несмотря на смену руководства регионального отделения, партия вновь выдвинула его кандидатом. Результат оказался сопоставимым: 4,51%, или 138,4 тыс. голосов.
Региональное отделение ЛДПР господин Тутушкин возглавлял почти девять лет, в том числе в период после смерти основателя партии Владимира Жириновского в 2024 году.