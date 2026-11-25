По словам мэра, сейчас из Сочи выполняются рейсы примерно по 44 направлениям, 27 из которых внутренние и 17 международные. Среди зарубежных маршрутов — страны ближнего зарубежья, Азии и ОАЭ. В прошлом году были открыты рейсы в Оман и Саудовскую Аравию.