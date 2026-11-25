Сочи прорабатывает запуск прямого авиасообщения с Китаем
Власти Сочи прорабатывают возможность запуска прямого авиасообщения с Китаем. Переговоры ведутся с профильными федеральными и региональными ведомствами, Росавиацией и базовой авиакомпанией аэропорта. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин на пресс-конференции.
По словам мэра, сейчас из Сочи выполняются рейсы примерно по 44 направлениям, 27 из которых внутренние и 17 международные. Среди зарубежных маршрутов — страны ближнего зарубежья, Азии и ОАЭ. В прошлом году были открыты рейсы в Оман и Саудовскую Аравию.
Прямого сообщения с Китаем пока нет, однако город фиксирует растущий интерес со стороны туристов из КНР. Потенциальный пассажиропоток обсуждается с руководством аэропорта, которое, по словам господина Прошунина, рассматривает возможность принимать рейсы из Китая на самолетах различных типов.
Мэр отметил, что китайских туристов могут заинтересовать исторические и культурные достопримечательности Сочи, в том числе музей-дача Николая Островского и дача Сталина, а также горный кластер и возможности для активного отдыха.
К приему гостей из КНР готовится и гостиничная инфраструктура. В частности, отельеры организуют обучение персонала китайскому языку, переводят на него меню и туристические маршрутные карты. По словам Андрея Прошунина, город готов обеспечить иностранным гостям комфортные условия после достижения договоренностей о запуске прямых рейсов.