Экс-главу компании осудили за растрату при строительстве комплекса в Сочи
Бывшего генерального директора компании «ГРСП „Магнит“» Ларису Сюсюкайлову приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. Ее признали виновной в растрате и отмывании средств, похищенных при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Сочи. Об этом пишет «Ъ».
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга также назначил Сюсюкайловой штраф в 800 тыс. руб. и запретил ей в течение двух лет после освобождения занимать руководящие должности. Кроме того, с нее взыскали 3,141 млрд руб. по гражданскому иску потерпевших.
Дело рассмотрели в особом порядке — без судебного следствия и допроса свидетелей. Сюсюкайлова полностью признала вину, заключила с Генпрокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и дала показания на других фигурантов.
Известно, что работы по строительству комплекса в Сочи оценивались более чем в 10,6 млрд руб. Проектно-сметную документацию составили с завышением стоимости на 1,1 млрд руб. С февраля 2017 года по июнь 2018 года ООО «Газпром инвестгазификация» перечислило подрядчику «ГРСП „Магнит“» более 8,1 млрд руб., хотя выполненные работы оценивались примерно в 4,7 млрд руб. Часть средств похитили и отмыли под видом займов подконтрольным фирмам.
В объединенной пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга сообщили, что сведения, предоставленные бывшей руководительницей компании, использовали в антикоррупционных исках Генпрокуратуры на сумму более 320 млрд руб.