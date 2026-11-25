В 8:48 глава Самары Иван Носков сообщил о том, что в результате атаки БПЛА в отдельных домах в Куйбышевском районе нарушены электро- и газоснабжение, а также отопление. Начался ремонт сетей. В Куйбышевском районе города во всех школах была отменена первая смена. При этом школы № 24, 74, 105, 129 и 140, а также корпус школы № 177 на Новокуйбышевском шоссе приостановили работу на один день. Кроме того, в среду не работали детсады № 466, 350 и 96 (переведены в режим дежурных групп).