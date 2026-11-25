Главное о самой массированной атаке БПЛА на Самарскую область: жертва и разрушения
В Самарской области устраняют последствия восьмичасовой атаки ВСУ 25 ноября
Сегодня ночью и утром Самарская область подверглась самой массированной атаке беспилотников с начала СВО. В течение восьми часов над регионом были сбиты 145 дронов. Удар пришелся на несколько муниципальных образований. Жертвой атаки стал один человек. В Самаре были повреждены многоквартирные дома и причинен ущерб частному сектору, часть домов осталась без тепла, газа и электричества. Аналогичные проблемы возникли в Новокуйбышевске и Волжском районе. А в Сызрани беспилотники ударили по предприятиям, зафиксированы незначительные повреждения. Без электричества остались 274 МКД, 14 соцобъектов и 2361 частный дом в трех муниципальных образованиях региона. Главное о последствиях атаки — в подборке «Ъ-Волга».
Ход атаки
ГУ МЧС Самарской области объявило о режиме «Беспилотная опасность» в 1:00 (MSK+1) в среду. Жителей призвали быть бдительными.
В 1:39 Росавиация проинформировала о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в международном аэропорту Курумоч. Были задержаны рейсы.
В 4:06 губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об активной фазе работы ПВО и мобильных огневых групп. В регионе включили предупреждающие сирены.
В 8:40 региональное ГУ МЧС объявило отбой беспилотной опасности в Самарской области. По информации Вячеслава Федорищева, над Самарской областью сбили 145 беспилотников.
В 10:01 аэропорт Курумоч возобновил работу в штатном режиме.
Последствия
В 8:44 Вячеслав Федорищев сообщил об одном погибшем в результате атаки БПЛА ВСУ на Самарскую область.
В регионе был развернут оперативный штаб. Ряд школ Самарской области начали работу по измененному графику. Образовательные организации информировали родителей и детей о режиме учебы в чатах классов.
Тогда же губернатор Самарской области сообщил об отключениях электричества на отдельных территориях. Экстренные службы начали устранять повреждения на электросетях.
В 8:48 глава Самары Иван Носков сообщил о том, что в результате атаки БПЛА в отдельных домах в Куйбышевском районе нарушены электро- и газоснабжение, а также отопление. Начался ремонт сетей. В Куйбышевском районе города во всех школах была отменена первая смена. При этом школы № 24, 74, 105, 129 и 140, а также корпус школы № 177 на Новокуйбышевском шоссе приостановили работу на один день. Кроме того, в среду не работали детсады № 466, 350 и 96 (переведены в режим дежурных групп).
Также в соцсетях распространилась информация о том, что целью БПЛА был нефтеперерабатывающий завод в Самаре, который якобы повредили беспилотники (в городе наблюдалось задымление). Но власти не комментировали эту информацию.
В 10:33 глава Новокуйбышевска Виктория Каткова написала в VK о сбоях на высоковольтных линиях, в результате чего без света остались 70 многоквартирных домов, 4 школы, 2 детсада и одно медучреждение: его подключили к резервным источникам, на остальных объектах также установили генераторы.
В 10:57 Иван Носков сообщил о начале работы горячей линии для жителей Самары, чье имущество пострадало от атаки вражеских беспилотников. Одновременно с этим специальные комиссии начали обследовать поврежденные жилые здания и определять сумму причиненного ущерба.
В 11:13 врип Волжского района Наталья Шулепова уточнила, что погибший в результате атаки БПЛА на регион является жителем муниципального образования. Из-за атаки дронов на территории района также были зафиксированы повреждения на электросетях. Экстренные службы приступили к восстановительным работам в Волжском районе.
В 12:28 глава Сызрани Андрей Советкин сообщил о попытке атаки БПЛА ВСУ на предприятия города. В городе никто не погиб и не пострадал. Были зафиксированы небольшие повреждения. Чиновник обещал, что «в течение нескольких часов они будут отработаны».
В 13:14 в администрации Самары «Ъ-Волга» уточнили, что, по предварительной информации, повреждения различной степени получили 6 многоквартирных домов в Куйбышевском и Ленинском районах Самары.
В 16:59 министерство энергетики и ЖКХ Самарской области сообщило о повреждении двух воздушных линий электропередачи 110 кВ и отключении потребителей от электроснабжения в трех муниципальных образованиях. Это привело к ограничению электроснабжения и отопления в муниципалитетах.
На момент сообщения ведомства без электроэнергии оставались 274 МКД, 14 соцобъектов и 2361 частный дом. На объектах соцсферы установили резервные дизельные генераторы и подключили соответствующее оборудование. Устранить повреждения обещали до 20:00.
В 17:30 ОАО «Сызраньгаз» отчиталось о том, что в течение дня выполнялись восстановительные работы на газовом трубопроводе в районе Образцовской площадки. К моменту публикации они были полностью завершены, и специалисты занимались заполнением системы. В компании уточнили, что подача газа в жилые помещения — как в индивидуальные дома, так и в многоквартирные — будет запускаться поэтапно.
В 17:47 администрация Самары написала в официальных каналах, что ресурсоснабжающая компания восстановила подачу тепла в Куйбышевском районе Самары. Чиновники отметили, что горячее водоснабжение будет восстановлено после завершения работ на электросетях.
В 20:37 Иван Носков написал в Max, что «тепловой контур поврежденных многоквартирных домов и соцучреждений оперативно восстановлен». Возобновлена подача тепла в Куйбышевском районе. Кроме того, полностью восстановили газоснабжение. «Электросети пока в работе, но подача электроэнергии уже началась. После ремонта сетей электроснабжения восстанавливается и подача горячей воды. После окончания основных ремонтных работ аварийные бригады останутся дежурить в ночь», — добавил чиновник.
С завтрашнего дня все школы и детские сады работают в штатном режиме, за исключением детского сада № 466. Его здание больше остальных пострадало от атаки БПЛА, поэтому детей временно переводим в детский сад № 350.
Реакция официальных лиц
В утреннем сообщении Вячеслав Федорищев назвал прошедшую ночь «настоящим испытанием» для региона и пообещал, что семье погибшего от атаки БПЛА ВСУ на Самарскую область будет оказана необходимая помощь.
В 10:35 губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем канале в Max написал, что «ВСУ продолжают подлые ночные атаки на мирных людей и гражданскую инфраструктуру» и выразил соболезнования «Вячеславу Федорищеву, жителям региона, родным и близким погибшего в результате вражеской атаки». «Оренбуржье скорбит вместе с вами», — добавил глава Оренбуржья.