«Не одерживая побед на поле боя, ВСУ продолжают подлые ночные атаки на мирных людей и гражданскую инфраструктуру. Мы понимаем, что цель врага — дестабилизировать обстановку, посеять страх. Но мы не позволим этого сделать. Мы сильны единством», — написал господин Солнцев в своем канале МАХ.