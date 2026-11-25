Губернатор Оренбуржья выразил соболезнования Самарской области после налета БПЛА
Над регионом сбили более 145 дронов, есть один погибший
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев выразил соболезнования главе Самарской области Вячеславу Федорищеву и жителям региона в связи с атакой беспилотников, которая была предпринята против региона 25 ноября. В результате налета погиб один человек, повреждена инфраструктура.
«Не одерживая побед на поле боя, ВСУ продолжают подлые ночные атаки на мирных людей и гражданскую инфраструктуру. Мы понимаем, что цель врага — дестабилизировать обстановку, посеять страх. Но мы не позволим этого сделать. Мы сильны единством», — написал господин Солнцев в своем канале МАХ.
Губернатор от имени жителей Оренбуржья и от себя лично принес искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Ночью и утром 25 ноября над Самарской областью сбили 145 вражеских беспилотников. Была повреждена инфраструктура. Развернут оперативный штаб.
В школах Куйбышевского района отменили первую смену. Детсады работают в режиме дежурных групп. В настоящее время в Самарской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА.