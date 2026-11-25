По информации министерства, на объектах социальной сферы установили и подключили резервные дизельные генераторы. Энергетические компании проводят аварийно-восстановительные работы, которые продлятся до 20:00 (MSK+1). Планируется, что к этому времени будет «запитана основная часть потребителей».