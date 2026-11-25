В Самарской области без электричества остаются 2635 домов и 14 социальных объектов
В Самарской области без электроэнергии остаются 274 многоквартирных дома, 2361 частный дом и 14 объектов социального назначения. Об этом сообщает минэнерго и ЖКХ Самарской области.
По информации министерства, на объектах социальной сферы установили и подключили резервные дизельные генераторы. Энергетические компании проводят аварийно-восстановительные работы, которые продлятся до 20:00 (MSK+1). Планируется, что к этому времени будет «запитана основная часть потребителей».
В среду, 25 ноября, в результате атаки БПЛА в Самаре и Самарской области были повреждены две воздушные линии электропередачи 110 кВ. В трех муниципальных образованиях региона произошло отключение потребителей от электроснабжения. Также произошло ограничение по отоплению.
Над Самарской областью сбили 145 беспилотников. Погиб один человек. В Самаре повреждены шесть многоквартирных домов. Ранее также сообщалось, что в Новокуйбышевске без света остаются 70 многоквартирных домов, четыре школы, два детских сада и одно медицинское учреждение.