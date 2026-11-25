В Самаре шесть МКД повреждены после атаки БПЛА
Также пострадал частный сектор
Вражеские беспилотники в среду повредили шесть многоквартирных домов в Самаре, а также объекты частного сектора. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в городской администрации.
В настоящее время МКД обследованы на предмет повреждений. Комиссии проверяют состояние частных зданий.
Жильцы пострадавшего жилья получат компенсации. Для них работает горячая линия.
В ряде домов Самары отключены электричество, тепло и газ. Повреждения планируется устранить в ближайшие часы.
В Сызрани в этот же день дроны атаковали местные заводы. Объекты получили незначительные повреждения.