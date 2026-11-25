В Новокуйбышевске более 70 домов и учреждений остаются без электричества
В Новокуйбышевске из-за сбоя на высоковольтных линиях без света остаются 70 многоквартирных домов, четыре школы, два детских сада и одно медицинское учреждение. Об этом сообщила глава города Виктория Каткова.
Все службы работают в усиленном режиме. Медицинское учреждение уже подключено от резервных источников, по остальным объектам устанавливают генераторы. Восстановление энергоснабжения продолжается.
Ранее сообщалось о массированной атаке вражеских БПЛА на Самарскую область. На территории региона сбили 145 беспилотников. Один человек погиб.