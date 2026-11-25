Над Самарской областью сбиты 145 беспилотников
Погиб один человек, повреждена инфраструктура
Ночью и утром над Самарской областью сбиты 145 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
В результате атаки БПЛА на регион погиб один человек, повреждена инфраструктура. Вячеслав Федорищев пообещал, что семье жертвы будет оказана необходимая помощь.
Режим «Беспилотная опасность» объявлялся в Самарской области в среду с 01:06 до 08:42 (MSK+1). В международном аэропорту Курумоч с 01:49 введены ограничения на прием и отправление самолетов.