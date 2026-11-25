Умер гитарист рок-группы Duran Duran Энди Тейлор
В возрасте 65 лет умер гитарист британской рок-группы Duran Duran Энди Тейлор. Группа сообщила о смерти музыканта в социальных сетях.
Энди Тейлор умер 23 ноября дома в окружении семьи, написано в сообщении. В нем также указано, что гитарист долгое время боролся с раком предстательной железы.
Тейлор участвовал в создании песен Save A Prayer, Rio и Girls On Film — одних из самых известных композиций Duran Duran. Помимо работы в группе он сотрудничал с Робертом Палмером, Родом Стюартом и Белиндой Карлайл. Duran Duran добилась мировой известности как часть движения «новых романтиков».