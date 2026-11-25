Беспилотники атаковали предприятия в Сызрани
Вражеские беспилотники атаковали предприятия в Сызрани в среду, 25 ноября. Об этом сообщил глава города Андрей Советкин.
«Сегодня утром враг предпринял попытку атаки на предприятия города. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают экстренные службы», — заявил глава города.
Чиновник добавил, что «зафиксированы небольшие повреждения, в течение нескольких часов они будут отработаны». Удалось избежать повреждений гражданской инфраструктуры.
В среду над Самарской областью были сбиты 145 беспилотников. В результате атаки на регион погиб один человек. В Куйбышевском районе Самары отменили занятия в первую смену, детсады работают в режиме дежурных групп.