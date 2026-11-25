В Самарской области один человек погиб в результате атаки БПЛА
Над регионом сбиты 145 беспилотников
В результате атаки БПЛА на Самарскую область погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«С болью в сердце сообщаю, что есть один погибший. Семье окажем всю возможную помощь»,— говорится в сообщении.
Развернут оперативный штаб. Кроме того, по словам губернатора Самарской области, вражеские беспилотники повредили инфраструктуру.
Угроза атаки БПЛА объявлялась в Самарской области ночью в среду. В международном аэропорту Курумоч вводились ограничения на прием и отправление самолетов.
В настоящее время в Самарской области объявлен отбой беспилотной угрозы.