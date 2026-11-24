Главные новости за 24 ноября. Ростов-на-Дону и область
По состоянию на 1 октября уровень регистрируемой безработицы в Ростовской области держится на уровне 0,3%. Показатель соответствует данным и на начало января 2026 года.
Правительство Ростовской области утвердило порядок предоставления субсидий сельхозпроизводителям на проведение агротехнологических работ при выращивании озимых зерновых под урожай 2027 года. Аграрии смогут возместить до 70% затрат на подготовку почвы, покупку семян и удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов и оплату труда.
Ростовская область не смогла привлечь банки к кредитованию бюджета на прежних условиях и повторно объявит закупку кредитных линий. Регион рассчитывает получить до 3,9 млрд руб. на срок до года.
Таганрогская компания «Атлант Аэро» добилась взыскания с подрядчика почти 40 млн руб. за невыполненные работы по монтажу системы инженерной защиты «Стальной купол» на производственном комплексе в Таганроге. Смонтированные конструкции обрушились до сдачи заказчику, а подрядчик не вернул полученный аванс.
В 2026 году средняя урожайность ранних зерновых и зернобобовых культур в Ростовской области составила 40,8 ц/га. В 2025 году этот показатель составлял 25,7 ц/га (рост — 58,75%).
Высокая капиталоемкость закладки виноградников, продолжительный период выхода молодых насаждений на полное плодоношение и потребность в развитии перерабатывающей инфраструктуры станут основными ограничениями для виноградарства и виноделия Ростовской области в ближайшие три-пять лет.
Производство одежды в Ростове-на-Дону по итогам января-сентября 2026 года сократилось на 73,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск текстильных изделий за тот же период снизился на 46,3%.