Глава города также сообщил о шести поврежденных зданиях в Куйбышевском и Ленинском районах. «Тепловой контур поврежденных многоквартирных домов и соцучреждений оперативно восстановлен. Возобновлена подача отопления в Куйбышевском районе. Также полностью восстановили газоснабжение. Электросети пока в работе, но подача электроэнергии уже началась. После ремонта сетей электроснабжения восстанавливается и подача горячей воды. После окончания основных ремонтных работ аварийные бригады останутся дежурить в ночь»,— рассказал господин Носков.