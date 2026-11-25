В Самаре временно не работает детский сад, поврежденный во время атаки БПЛА
Детский сад № 466, расположенный в Куйбышевском районе Самары, получил повреждения в результате атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале в Max.
Воспитанники дошкольного учреждения временно переведены в детский сад № 350. Остальные детсады и школы города работают с 26 ноября в обычном режиме.
Глава города также сообщил о шести поврежденных зданиях в Куйбышевском и Ленинском районах. «Тепловой контур поврежденных многоквартирных домов и соцучреждений оперативно восстановлен. Возобновлена подача отопления в Куйбышевском районе. Также полностью восстановили газоснабжение. Электросети пока в работе, но подача электроэнергии уже началась. После ремонта сетей электроснабжения восстанавливается и подача горячей воды. После окончания основных ремонтных работ аварийные бригады останутся дежурить в ночь»,— рассказал господин Носков.
По словам градоначальника, соцслужбы помогают пострадавшим жителям оформить все положенные льготы. В бюджете города на случай подобных ситуаций предусмотрены средства.
Массированная атака вражеских БПЛА произошла в Самарской области в ночь с 24 на 25 ноября. Один человек погиб.