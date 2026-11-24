Для получения поддержки аграриям предстоит пройти отбор через систему «Электронный бюджет» и представить документы, подтверждающие расходы, включая договоры, накладные, платежные поручения и выписки со счетов. Если заявок на субсидирование поступит больше, чем предусмотрено бюджетных ассигнований, их будут финансировать в порядке очередности поступления. Затраты, уже возмещенные по другим мерам господдержки в 2026 году, повторно компенсировать не будут.