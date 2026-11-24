На Дону утвердили порядок субсидирования озимого сева
Аграриям компенсируют до 70% затрат на выращивание пшеницы, ржи и ячменя
Правительство Ростовской области утвердило порядок предоставления субсидий сельхозпроизводителям на проведение агротехнологических работ при выращивании озимых зерновых под урожай 2027 года. Аграрии смогут возместить до 70% затрат на подготовку почвы, покупку семян и удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов и оплату труда. Поддержка будет финансироваться за счет средств резервного фонда правительства РФ при софинансировании из областного бюджета. С постановлением №931 губернатора Юрия Слюсаря ознакомился «Ъ-Ростов».
Получателями субсидий смогут стать сельхозтоваропроизводители, выращивающие зерновые культуры и ведущие производственную деятельность в Ростовской области. Мера распространяется на озимую пшеницу, рожь, ячмень и тритикале. Из числа претендентов исключены граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.
Компенсации подлежат затраты, фактически понесенные в 2026 году и списанные в производство начиная с 15 июля до даты подачи заявки. Помимо семян, удобрений и средств защиты растений, аграрии смогут заявить расходы на ГСМ, необходимые для полевых работ, оплату труда штатных сотрудников, непосредственно занятых агротехнологическими работами, а также услуги сторонних организаций — в частности, по обработке почвы, внесению удобрений и транспортировке.
Размер выплаты будет рассчитываться по двум показателям: площади посевов озимых и установленной министерством ставке на гектар либо объему подтвержденных затрат. Субсидия составит меньшую из этих величин, но в любом случае не превысит 70% расходов. Ставку на один гектар региональное министерство сельского хозяйства утвердит отдельно.
Для получения поддержки аграриям предстоит пройти отбор через систему «Электронный бюджет» и представить документы, подтверждающие расходы, включая договоры, накладные, платежные поручения и выписки со счетов. Если заявок на субсидирование поступит больше, чем предусмотрено бюджетных ассигнований, их будут финансировать в порядке очередности поступления. Затраты, уже возмещенные по другим мерам господдержки в 2026 году, повторно компенсировать не будут.
Напомним, 7 ноября правительство РФ распределило между 22 регионами 13,33 млрд руб. из резервного фонда на поддержку агротехнологических работ при выращивании озимых под урожай 2027 года. Ростовская область получила крупнейшую долю — 4,51 млрд руб., что составляет около трети общего объема федерального финансирования. По оценке правительства, средства позволят поддержать работы на площади не менее 5,8 млн га. О распределении средств «Ъ-Ростов» писал 9 ноября.
Постановление вступит в силу после официального опубликования, но не ранее внесения изменений в областной бюджет или сводную бюджетную роспись, предусматривающих расходы на эту субсидию.