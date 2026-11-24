Уровень безработицы в Ростовской области достиг 2,8%
Уровень безработицы в Ростовской области за январь–сентябрь 2026 года, рассчитанный по методологии МОТ, достиг 2,8% против 2,4% годом ранее. С данными ознакомился «Ъ-Ростов».
Численность рабочей силы сократилась на 2,1%, до 2,23 млн человек, численность зарегистрированных безработных выросла на 16%, до 9,7 тыс. человек. При этом, следует из отчета об итогах социально-экономического развития региона, доходные показатели остаются положительными. Реальные располагаемые денежные доходы увеличились на 3,8%, среднемесячная номинальная зарплата достигла 76,9 тыс. руб. (+13,3%).
Прожиточный минимум на душу населения с 1 января 2027 года определен в 17 494 руб. (+11,5%).