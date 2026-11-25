Господин Ушаков добавил, что российская сторона контактирует с европейцами, в том числе по телефону. Приглашение от российской стороны на переговоры в Москву остается в силе, отметил помощник президента. «Отказа (от приглашения.— “Ъ”) как бы мы не получали. Есть различные публичные заявления, но есть сигналы и по другим линиям, скажем, по телефонной линии»,— сказал Юрий Ушаков.