Ушаков: Россия не ведет переговоры с Зеленским
Российская сторона не ведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков информационной службе «Вести».
Господин Ушаков добавил, что российская сторона контактирует с европейцами, в том числе по телефону. Приглашение от российской стороны на переговоры в Москву остается в силе, отметил помощник президента. «Отказа (от приглашения.— “Ъ”) как бы мы не получали. Есть различные публичные заявления, но есть сигналы и по другим линиям, скажем, по телефонной линии»,— сказал Юрий Ушаков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал Владимиру Зеленскому вместе с ним прилететь на переговоры в Москву. Господин Лукашенко выдвинул такое предложение в интервью французскому журналу Le Point. В Кремле назвали идею хорошей. На переговоры в Москву также приглашали европейских представителей. 23 ноября представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что Брюссель готов вести переговоры только в многостороннем формате.