«Атлант Аэро» перечислил подрядчику три платежа на общую сумму 39,1 млн руб. — на приобретение материалов и дополнительных комплектующих. Однако подрядчик не сдал результат работ и не представил суду доказательств их выполнения. 14 апреля смонтированные конструкции самопроизвольно обрушились. Заказчик составил акт освидетельствования, потребовал от подрядчика прибыть на площадку, а затем направил уведомление о расторжении договора и возврате аванса.