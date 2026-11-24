Таганрогская «Атлант Аэро» отсудила 40 млн рублей за упавший «Стальной купол»
Таганрогская компания «Атлант Аэро» добилась взыскания с подрядчика почти 40 млн руб. за невыполненные работы по монтажу системы инженерной защиты «Стальной купол» на производственном комплексе в Таганроге. Смонтированные конструкции обрушились до сдачи заказчику, а подрядчик не вернул полученный аванс.
Как следует из решения Арбитражного суда Ростовской области, суд удовлетворил иск «Атлант Аэро» к подмосковному ООО «Защита ТЭК». С подрядчика взыскали 39,1 млн руб. неосновательного обогащения, 1,2 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами и 628,4 тыс. руб. расходов на госпошлину. Кроме того, проценты продолжат начисляться до фактического возврата средств.
Стороны заключили договор подряда в феврале 2026 года. «Защита ТЭК» должна была спроектировать и смонтировать систему инженерной защиты объектов критической инфраструктуры на производственном комплексе в Таганроге на улице Инструментальной. Стоимость работ после корректировки договора составила 49,8 млн руб., завершить монтаж планировалось до 31 марта.
«Атлант Аэро» перечислил подрядчику три платежа на общую сумму 39,1 млн руб. — на приобретение материалов и дополнительных комплектующих. Однако подрядчик не сдал результат работ и не представил суду доказательств их выполнения. 14 апреля смонтированные конструкции самопроизвольно обрушились. Заказчик составил акт освидетельствования, потребовал от подрядчика прибыть на площадку, а затем направил уведомление о расторжении договора и возврате аванса.
Ответчик не представил отзыв на иск, не оспорил требования и не явился на заседание. Суд установил, что у подрядчика нет оснований удерживать перечисленные средства, и взыскал всю заявленную сумму. Решение может быть обжаловано в течение месяца.
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Атлант Аэро» зарегистрировано 21 сентября 2023 года в Таганроге. Основной вид деятельности — производство летательных аппаратов и соответствующего оборудования. Генеральный директор — Алексей Хутешен. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка за 2025 год составила 57,8 млрд руб., чистая прибыль — 9,75 млрд руб.
ООО «Защита ТЭК» зарегистрировано 10 августа 2023 года в Волоколамске Московской области. Основной вид деятельности — оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием. Учредитель — Игорь Павлов. Генеральный директор — Ева Старушко. Уставный капитал — 12 тыс. руб. Выручка за 2025 год составила 7,7 млн руб., чистая прибыль — 36,5 млн руб.