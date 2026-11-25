Поправки, ограничивающие право призеров олимпиад претендовать на поступление в вузы БВИ, были приняты в едином пакете изменений к закону «О некоммерческих организациях». Он был внесен в Госдуму в марте и принят в первом чтении в июне. Изначально документ был посвящен порядку изменений сведений о руководителе некоммерческой организации в ЕГРЮЛ. Думский комитет по развитию гражданского общества собирал поправки ко второму чтению, запланированному на 18 ноября,— к этому же моменту была готова и первая таблица поправок, рекомендуемых к принятию. Но накануне срок предоставления поправок продлили еще на два дня, и 19 ноября появилась новая таблица поправок, рекомендуемых к принятию сразу во втором и третьем чтениях. На этом этапе в законопроекте появилась новая статья. Так как поправки внесли на этапе второго чтения, отзыва правительства или пояснительной записки к ним нет.