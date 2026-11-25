Госдума вручила неутешительные призы
Призеры школьных олимпиад потеряли возможность поступать в вуз без экзаменов
Призеры олимпиад школьников, получившие дипломы в этом учебном году, не смогут поступить в вуз на бюджет без экзаменов. Льготы теперь будут давать только результаты испытаний за 10-й и 11-й класс. Соответствующие поправки к закону «Об образовании» приняты Госдумой. “Ъ” обратил внимание на то, что изменения были спешно внесены в законопроект, изначально посвященный вообще другой теме, и неожиданно появились в тексте документа только ко второму чтению.
Авторы принятого закона предложили изменить правила приема в вуз призеров школьных олимпиад, входящих в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Сейчас они разделены на три уровня в зависимости от сложности, и обладатели дипломов победителей и призеров таких испытаний за 8–11-й класс могут рассчитывать на поступление в вуз на бюджет без экзаменов (БВИ) или на округление результатов профильного ЕГЭ до 100 баллов. Но вузы самостоятельно решают, какие именно олимпиады из перечня учитывать и какие конкретно льготы предоставлять.
Поправки же оставляют возможность поступить БВИ только победителям таких олимпиад — и только за 10-й и 11-й класс. Призеры же при поступлении могут рассчитывать лишь на округление баллов за один из экзаменов — и тоже только если получили диплом призера в старшей школе.
Новые правила начнут действовать уже в этом учебном году. Для победителей и призеров прошлых лет (то есть получивших дипломы до 2025/26 учебного года включительно) условия останутся прежними.
Поправки, ограничивающие право призеров олимпиад претендовать на поступление в вузы БВИ, были приняты в едином пакете изменений к закону «О некоммерческих организациях». Он был внесен в Госдуму в марте и принят в первом чтении в июне. Изначально документ был посвящен порядку изменений сведений о руководителе некоммерческой организации в ЕГРЮЛ. Думский комитет по развитию гражданского общества собирал поправки ко второму чтению, запланированному на 18 ноября,— к этому же моменту была готова и первая таблица поправок, рекомендуемых к принятию. Но накануне срок предоставления поправок продлили еще на два дня, и 19 ноября появилась новая таблица поправок, рекомендуемых к принятию сразу во втором и третьем чтениях. На этом этапе в законопроекте появилась новая статья. Так как поправки внесли на этапе второго чтения, отзыва правительства или пояснительной записки к ним нет.
Аналогичные изменения ранее были подготовлены Минобрнауки в рамках обновления правил поступления в вузы. Проект изменений в ведомственный приказ был опубликован для обсуждения в конце сентября, и к нему поступило 1,9 тыс. предложений, в большинстве из которых критиковался запрет поступать БВИ призерам олимпиад и тем, кто получил дипломы в 8-м и 9-м классе. Ведомство учло эти предложения лишь частично, закрепив в обновленном проекте переходный период для участников олимпиад прошлых лет, для новых же призеров запрет сохранился. Теперь проект Минобрнауки согласуется с федеральным законом, сообщило министерство.
Власти решили ужесточить правила из-за того, что с каждым годом все больше олимпиадников занимают бюджетные места в вузах, и тем, кто поступает по ЕГЭ, даже имея максимальные результаты, не хватает мест.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял в октябре, что в приемную кампанию 2026 года в 20 ведущих университетах (расположенных, как правило, в Москве и Санкт-Петербурге) победители и призеры олимпиад школьников заняли почти все свободные бюджетные места. «В ведомстве не могут считать такую ситуацию нормой»,— заявлял господин Фальков.
«Изменения направлены на ограничение прав призеров, хотя одна из ключевых проблем заключается в неоднородности качества самих олимпиад»,— уверена старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Инна Каракчиева. Статус призера олимпиады первого уровня может говорить о значительно более высокой предметной подготовке школьника, чем статус победителя менее сложной олимпиады, но предлагаемый подход этого не учитывает, объясняет она. Эффективней было бы ужесточить критерии включения олимпиад в перечень РСОШ, дифференцировать льготы в зависимости от их уровня и сложности, а также ввести более строгие требования к соответствию профиля олимпиады выбранному направлению подготовки, предполагает эксперт.
«Грань между победителем и призером задается квотой дипломов конкретной олимпиады, а не уровнем подготовки: призер олимпиады первого уровня проходит более жесткий отбор, чем победитель олимпиады третьего,— уверен председатель приемной комиссии ИТМО Кирилл Александров.— Логичнее сохранить это право хотя бы за призерами олимпиад первого уровня по математике, физике и информатике. Если мы хотим избежать риска собрать всех сильнейших абитуриентов страны исключительно в двух-трех вузах, нужно пересматривать систему присвоения уровня олимпиадам и количество квот для победителей». Он также отметил, что при принятии решений важно учитывать свободу университетов и оставлять им возможность самостоятельно принимать решения по тому, какое число ребят и какого уровня они готовы принять, поскольку для многих вузов олимпиадники — «очень ценный ресурс».