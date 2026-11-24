Средняя урожайность ранних зерновых культур на Дону увеличилась в полтора раза
В 2026 году средняя урожайность ранних зерновых и зернобобовых культур в Ростовской области составила 40,8 ц/га. В 2025 году этот показатель составлял 25,7 ц/га (рост — 58,75%), сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.
В ведомстве отметили, что на сегодняшний день Ростовская область является регионом-лидером по производству ранних зерновых и зернобобовых культур (13,6 млн тонн). «В 2026 году урожайность всех основных сельскохозяйственных культур значительно выше по сравнению с двумя предшествующими годами в условиях ЧС (аномальные погодные условия — засуха и возвратные заморозки)»,— прокомментировали в министерстве.
Там также подчеркнули, что за последние три года в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, внесено 30 новых высокопродуктивных сортов и гибридов зерновых, масличных других культур донских селекционеров. Эти сорта и гибриды, по словам представителей регионального минсельхозпрода, характеризуются высоким уровнем адаптации к почвенно-климатическим условиям. «Основной культурой возделывания в области является озимая пшеница»,— подчеркивают в министерстве.
Крупнейшими импортерами донской продукции являются Турция, Египет, Китай, Судан и Кения. Структура экспорта, по данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Дона, осталась прежней: основная доля приходится на злаки, второе место — продукция масложировой промышленности.
«В настоящее время на территории области функционирует восемь проектов сельского туризма, реализованных с участием государственной поддержки. Пять из них осуществляют основную деятельность в сфере виноделия, два — занимаются животноводством и один проект связан с производством органических продуктов питания. Благодаря развитию инфраструктуры объектов сельского туризма численность туристов и экскурсантов, посещающих такие объекты, продолжает расти. С целью популяризации направления в Ростовской области ежегодно актуализируется Атлас сельского туризма»,— рассказали в министерстве.
Что касается подготовки к сельскохозяйственному сезону будущего года, в ведомстве подчеркнули, что главной задачей является озимый сев. «Кроме того, осень для аграриев — это время анализа. Агрономы оценивают урожайность, качество продукции, структуру затрат и данные агрохимического анализа почв. На основе этих цифр составляется план севооборота на следующий год, рассчитывается потребность в удобрениях и СЗР, формируется потребность в семенах и ГСМ для ярового сева»,— резюмировали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.