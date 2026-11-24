Что касается подготовки к сельскохозяйственному сезону будущего года, в ведомстве подчеркнули, что главной задачей является озимый сев. «Кроме того, осень для аграриев — это время анализа. Агрономы оценивают урожайность, качество продукции, структуру затрат и данные агрохимического анализа почв. На основе этих цифр составляется план севооборота на следующий год, рассчитывается потребность в удобрениях и СЗР, формируется потребность в семенах и ГСМ для ярового сева»,— резюмировали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.