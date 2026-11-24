Производство одежды в Ростове-на-Дону по итогам января–сентября 2026 года сократилось на 73,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные приведены в материалах администрации города об итогах социально-экономического развития. Выпуск текстильных изделий за тот же период снизился на 46,3%.