Производство одежды в Ростове сократилось в 2026 году на 73,6%
Производство одежды в Ростове-на-Дону по итогам января–сентября 2026 года сократилось на 73,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные приведены в материалах администрации города об итогах социально-экономического развития. Выпуск текстильных изделий за тот же период снизился на 46,3%.
Показатели швейной отрасли формируют, в частности, АО «Элис Фэшн Рус», ООО «Актив-Дон», ООО «Спортсервис», ООО «Интертекс» и ООО «ДонСпецодежда». Крупнейший из них — «Элис Фэшн Рус» — за девять месяцев сократил выручку от реализации на 14,8%, с 3,37 млрд до 2,87 млрд руб., и получил убыток 289 млн руб.
В администрации отмечают, что предприятие сворачивает розничную сеть: посещаемость магазинов падает, сами точки убыточны. Одним из факторов называется рост доли онлайн-покупок, в том числе через маркетплейсы. «Следствием сокращения розничной сети стало постепенное снижение загрузки производственных мощностей и объемов выпуска продукции», — говорится в документе.