При повторной закупке областные власти рассчитывают привлечь семь кредитных линий по 500 млн руб. и одну на 400 млн руб. Предварительные условия предусматривают ставку на уровне ключевой, увеличенной на 2,5 п. п., и срок кредитования до одного года. Окончательную процентную ставку определят по итогам конкурсных процедур.