Ростовская область повторно ищет кредиторов на 3,9 млрд рублей
Ростовская область не смогла привлечь банки к кредитованию бюджета на прежних условиях и повторно объявит закупку кредитных линий. Регион рассчитывает получить до 3,9 млрд руб. на срок до года, следует из протокола бюджетной комиссии Ростовской области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Предыдущие конкурсные процедуры не состоялись из-за отсутствия заявок от банков. Тогда регион предлагал кредитование по ставке 16,27% годовых — на 2,27 п. п. выше ключевой ставки Банка России, которая на тот момент составляла 14%. Срок погашения кредитов планировался на два года.
При повторной закупке областные власти рассчитывают привлечь семь кредитных линий по 500 млн руб. и одну на 400 млн руб. Предварительные условия предусматривают ставку на уровне ключевой, увеличенной на 2,5 п. п., и срок кредитования до одного года. Окончательную процентную ставку определят по итогам конкурсных процедур.
Объем фактически привлекаемых средств будет зависеть от прогнозируемого периода нехватки денег на едином счете областного бюджета. Кредиты планируется использовать для финансирования дефицита региональной казны.