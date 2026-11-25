В Москве вручили премию имени Сергея Вайнштейна
В Общинном центре горских евреев в Москве состоялась десятая ежегодная церемония вручения премии, названной в честь ученого-этнолога и общественного деятеля Сергея Вайнштейна, который ушел из жизни в 2015 году. Эта награда присуждается выдающимся личностям — общественным и религиозным деятелям, мастерам культуры и ученым — за их значительный вклад в сохранение и популяризацию горско-еврейской культуры и языка джуури как в России, так и за ее пределами. Учредителем премии выступает Международный благотворительный фонд горских евреев СТМЭГИ.
Президент фонда, вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев, выступая на церемонии, отметил: «Мы сегодня отмечаем две важные даты: 25-летие нашего фонда и десятилетие премии имени Сергея Ивановича Вайнштейна. Двадцать пять лет — это не просто четверть века, это годы труда, веры, поиска, встреч, открытий и огромной ответственности перед нашим народом».
Лауреатами премии стали российско-турецкий певец курдского происхождения Адиль Караджа, активно продвигающий музыкальное наследие горских евреев, художник-ковродел из Азербайджана и России Альберт Рафиев, сохраняющий культурные традиции в своем творчестве. В числе лауреатов также раввин Московской общины горских евреев Аарон Цадиков, занимающийся религиозным просвещением молодежи, израильская писательница Батцион Абрамова, работающая над сохранением языка джуури, и израильский антрополог Хен Брам, изучающий историю и культуру горско-еврейской общины.
На церемонии награждения присутствовали руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, главные раввины России Берл Лазар и Адольф Шаевич.
Герман Захарьяев, обращаясь к лауреатам, подчеркнул важность их работы: «Вы не просто сохраняете прошлое — вы создаете будущее. Я хочу сказать каждому из вас: не ждите премии, чтобы делать доброе дело. Премия — это возможность выразить благодарность тем, кто уже трудится на благо своего народа».