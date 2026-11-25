В Общинном центре горских евреев в Москве состоялась десятая ежегодная церемония вручения премии, названной в честь ученого-этнолога и общественного деятеля Сергея Вайнштейна, который ушел из жизни в 2015 году. Эта награда присуждается выдающимся личностям — общественным и религиозным деятелям, мастерам культуры и ученым — за их значительный вклад в сохранение и популяризацию горско-еврейской культуры и языка джуури как в России, так и за ее пределами. Учредителем премии выступает Международный благотворительный фонд горских евреев СТМЭГИ.