На начало 2026 года площадь виноградников в Ростовской области составляла около 1,8 тыс. га. За последние три года в регионе заложили порядка 370 га новых насаждений. В Минсельхозе рассчитывают сохранить темпы развития отрасли, в том числе за счет использования автохтонных и международных сортов винограда.