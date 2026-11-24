Власти Дона назвали ограничения для развития виноградарства на ближайшие 5 лет
Высокая капиталоемкость закладки виноградников, продолжительный период выхода молодых насаждений на полное плодоношение и потребность в развитии перерабатывающей инфраструктуры станут основными ограничениями для виноградарства и виноделия Ростовской области в ближайшие три-пять лет. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в региональном Минсельхозе.
В ведомстве также указали на необходимость обеспечить хозяйства качественным посадочным материалом, модернизировать производственное оборудование и увеличить мощности по переработке винограда. При этом дальнейшее развитие отрасли будет зависеть от природно-климатических условий региона, инвестиционных возможностей предприятий, рыночного спроса и действующих мер поддержки.
На начало 2026 года площадь виноградников в Ростовской области составляла около 1,8 тыс. га. За последние три года в регионе заложили порядка 370 га новых насаждений. В Минсельхозе рассчитывают сохранить темпы развития отрасли, в том числе за счет использования автохтонных и международных сортов винограда.
Всего в регионе зарегистрировано 17 лицензированных производителей винодельческой продукции — семь предприятий и десять крестьянских (фермерских) хозяйств. Кроме того, виноград выращивают 14 хозяйств.
За три года в области появилось десять новых виноградарских хозяйств. Еще три производителя получили лицензии на выпуск и реализацию вина.