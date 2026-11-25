Иск был подан в отношении компании Google Ireland Limited. «В среду судебный пристав прибыл в головной офис Google France, чтобы вручить компании уведомление о наложении обеспечительного ареста»,— сообщил Уильям Жюлье. Он уточнил, что средства на счетах компании не будут заморожены. Речь идет об обязательствах, которые могут быть у Google France перед ирландской компанией. По словам адвоката, это называется «наложением ареста на средства, находящиеся у третьего лица».