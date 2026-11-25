Во Франции арестовали активы Google на €1,9 млрд по иску российской «дочки»
Французские судебные органы наложили обеспечительный арест на активы Google во Франции на сумму €1,9 млрд по иску российской компании ООО «Гугл». Об этом ТАСС сообщил адвокат Уильям Жюлье, представляющий интересы российской компании во Франции.
Иск был подан в отношении компании Google Ireland Limited. «В среду судебный пристав прибыл в головной офис Google France, чтобы вручить компании уведомление о наложении обеспечительного ареста»,— сообщил Уильям Жюлье. Он уточнил, что средства на счетах компании не будут заморожены. Речь идет об обязательствах, которые могут быть у Google France перед ирландской компанией. По словам адвоката, это называется «наложением ареста на средства, находящиеся у третьего лица».
Собеседник агентства отметил, что сейчас во Франции готовится обращение в суд. Нынешнее уведомление от пристава носит обеспечительный характер.
Меры связаны с решением Арбитражного суда Москвы. Инстанция признала недействительными платежи ООО «Гугл» в адрес головной компании Google Ireland Limited, которые она совершала с апреля 2018 по март 2022 года. Последнюю обязали вернуть 160 млрд руб., из них 101 млрд руб. суд признал необоснованным обогащением, а более 58 млрд руб. — процентами за пользование чужими средствами.
По словам адвоката, российский суд счел незаконными условия договора, заключенного в 2018 году. По нему российская компания переводила ирландскому офису от 97% до 98,5% своей выручки.