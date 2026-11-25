«По сути, это почти тот же пакет, что отменил Верховный суд: ставки для ЕС, Японии, Кореи и Китая прежние, а для четырех стран АСЕАН на один процентный пункт ниже. Отличается правовая база»,— подтвердил “Ъ” аналитик по глобальным активам компании «Эйлер» Беннетт Керр. Наиболее высокие ставки предлагается ввести в отношении Вьетнама и Индии — 35% и 25% соответственно. Для Китая и Сингапура предложены пошлины в размере до 20%. Для Бангладеш, Камбоджи, Индонезии, Малайзии и Таиланда предложены пошлины в размере до 18%. Более низкие ставки предусмотрены для Евросоюза — 15%, Японии, Южной Кореи, Швейцарии и Тайваня — до 15%. При этом у ряда стран есть возможность договориться о снижении пошлин, заключив двусторонние соглашения с США.