Старые пошлины на новый лад
США нашли способ восстановить ранее отмененные таможенные платежи
Администрация президента США Дональда Трампа нашла новый способ обложить торговых партнеров импортными пошлинами. 25 ноября, спустя девять месяцев после того, как подобные платежи были отменены Верховным судом, Торговое представительство США объявило о планах ввести пошлины в отношении 14 торговых партнеров Штатов. На этот раз в качестве обоснования выбран закон о торговле 1974 года, а основным аргументом для введения ограничений назван не растущий торговый дефицит, а нечестные условия конкуренции со стороны иностранных производителей.
Управление торгового представительства США (является частью администрации президента) объявило о планах ввести импортные пошлины в размере до 35% сразу против 14 торговых партнеров, включая Китай и Евросоюз. Публичные слушания с участием заинтересованных компаний, отраслевых ассоциаций и других организаций по этому вопросу запланированы на 25 января 2027 года. Письменные комментарии и заявки на участие принимаются до 5 января. По итогам слушаний будут определены окончательные параметры новых тарифных мер.
«Сегодня торговый представитель США по каждому из 14 расследований установил, что действия, политика и практика Китая, Европейского союза, Сингапура, Швейцарии, Индонезии, Малайзии, Камбоджи, Таиланда, Республики Корея, Вьетнама, Тайваня, Бангладеш, Японии и Индии, связанные со структурным избытком производственных мощностей и объемов производства в обрабатывающей промышленности, являются необоснованными, создают препятствия для торговли США или ограничивают ее и, таким образом, служат основанием для принятия мер в соответствии с разделом 301(b) Закона о торговле»,— сказано в пресс-релизе офиса американского торгового представительства.
Расследования были начаты почти сразу после решения Верховного суда об отмене ранее введенных пошлин — в марте 2026-го. Их целью было установить, не создают ли меры поддержки промышленности в иностранных государствах—партнерах США (например, льготное кредитование и субсидии) неравные условия для конкуренции национальных производителей с зарубежными компаниями на внутреннем американском рынке.
Новый пакет во многом повторяет отмененный. Но если предыдущие пошлины вводились со ссылкой на закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года, то теперь на раздел 301 закона о торговле 1974 года.
Он позволяет американцам вводить ограничения против стран, действия которых ущемляют торговые интересы США. Ранее основным аргументом для введения импортных пошлин был растущий торговый дефицит США, теперь же — неравная конкуренция с иностранными компаниями на внутреннем рынке.
«По сути, это почти тот же пакет, что отменил Верховный суд: ставки для ЕС, Японии, Кореи и Китая прежние, а для четырех стран АСЕАН на один процентный пункт ниже. Отличается правовая база»,— подтвердил “Ъ” аналитик по глобальным активам компании «Эйлер» Беннетт Керр. Наиболее высокие ставки предлагается ввести в отношении Вьетнама и Индии — 35% и 25% соответственно. Для Китая и Сингапура предложены пошлины в размере до 20%. Для Бангладеш, Камбоджи, Индонезии, Малайзии и Таиланда предложены пошлины в размере до 18%. Более низкие ставки предусмотрены для Евросоюза — 15%, Японии, Южной Кореи, Швейцарии и Тайваня — до 15%. При этом у ряда стран есть возможность договориться о снижении пошлин, заключив двусторонние соглашения с США.
Отметим, что претензии американских властей выходят далеко за рамки споров о нечестной конкуренции в промышленности. Например, Сингапуру ставят в вину политику «стимулирования сбережений», Швейцарии — искусственное занижение курса франка, Вьетнаму — вмешательство государства в ценообразование.
Первая реакция торговых партнеров США была сдержанной. В частности, Брюссель призвал Вашингтон соблюдать согласованный ранее потолок пошлин в размере 15%. «Мы ожидаем, что любые меры, вытекающие из этого расследования, будут в полной мере учитывать это положение по сумме всех действующих в отношении ЕС таможенных пошлин»,— заявили 25 ноября в Еврокомиссии.