Зима еще только-только началась, а в TikTok уже думают о ее финале. И предлагают не просто пережить холода, но и выйти из них обновленным. Один из трендов этого года — «зимняя арка», своеобразный челлендж на 90 дней, который предлагает не ждать 1 января и начать меняться прямо сейчас.