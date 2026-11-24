«Вы как будто рождаетесь заново»
Анна Кулецкая — о том, как зима стала периодом для совершенствования
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Зима еще только-только началась, а в TikTok уже думают о ее финале. И предлагают не просто пережить холода, но и выйти из них обновленным. Один из трендов этого года — «зимняя арка», своеобразный челлендж на 90 дней, который предлагает не ждать 1 января и начать меняться прямо сейчас.
Правила простые: выбрать несколько привычек и последовательно их вырабатывать. Например, наладить режим сна, начать регулярно тренироваться, отказаться от бесконечного скроллинга и добраться до уровня B1 в изучении языка. Блогеры публикуют свои планы, расписания и отчеты о том, как меняется их жизнь. К 1 января, по задумке, вы как будто рождаетесь заново. В некоторых версиях «зимняя арка» превращается в настоящий марафон дисциплины: ранние подъемы, ежедневные тренировки, строгий рацион и минимум развлечений.
Название отсылает к сериалам и кино, где у каждого героя есть своя сюжетная арка. Это период перемен, испытаний и взросления. Только в зимней арке главным действующим лицом становитесь вы сами. А зима подходит для работы над собой, пока остальные готовятся к спячке.
В 2025 году была популярна иная схема. Блогеры предлагали разделить 176 невыносимых осенне-зимних дней на четыре фазы и решать проблемы по мере их поступления: запасаться дофамином на зиму, выстраивать расписание и с огоньком наслаждаться четко налаженной системой.