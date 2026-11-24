Власти Крыма позже сообщили, что, по приблизительным подсчетам, с территории полуострова не успели вернуться домой на материк примерно 2 тыс. россиян. В Минтрансе РФ, в свою очередь, заявляют, что грузовое сообщение между Крымом и Краснодарским краем осуществляется в прежнем объеме.