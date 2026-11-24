Крымским паромом для авто смогут воспользоваться только туристы
Переправить свои автомобили на пароме через Керченский пролив смогут только гости Крыма, которые застряли на полуострове после серии ударов вооруженных сил Украины по Крымскому мосту. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Речь идет только об иногородних гостях полуострова, которые из-за атаки на Крымский мост оказались в Крыму со своими легковыми автомобилями. Именно им будет оказана логистическая помощь»,— отметил господин Крючков.
Ранее в Минтрансе Крыма сообщили об открытии приема заявок на сайте «Решаем вместе» для паромной переправы легковых автомобилей через Керченский пролив. Об этом сообщили в Минтрансе республики. Заявка будет приниматься до 20:00 сегодняшнего дня и действовать разово.
На прошлой неделе ВСУ трижды атаковали Крымский мост. По словам специалистов, наиболее сильные повреждения получила автомобильная часть транспортного перехода. В Главном следственном управлении Следственного комитета России возбудили уголовное дело о теракте.
Власти Крыма позже сообщили, что, по приблизительным подсчетам, с территории полуострова не успели вернуться домой на материк примерно 2 тыс. россиян. В Минтрансе РФ, в свою очередь, заявляют, что грузовое сообщение между Крымом и Краснодарским краем осуществляется в прежнем объеме.