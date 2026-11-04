Финляндия может не выдать визы российским лыжникам на этап Кубка мира

Российским лыжникам могут запретить въезд в Финляндию для участия в этапе Кубка мира в Руке, заявила глава Финской лыжной ассоциации Сирпа Коркатти. В октябре госпожа Коркатти говорила, что ассоциация не будет ограничивать участие россиян в турнирах под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).