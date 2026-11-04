Финляндия может не выдать визы российским лыжникам на этап Кубка мира
Российским лыжникам могут запретить въезд в Финляндию для участия в этапе Кубка мира в Руке, заявила глава Финской лыжной ассоциации Сирпа Коркатти. В октябре госпожа Коркатти говорила, что ассоциация не будет ограничивать участие россиян в турнирах под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
«Вопрос зависит от возможного изменения въездных ограничений. Похоже, такой механизм уже существует. Если решение будет принято быстро, это еще может оказать влияние (на возможность участия российских лыжников на этапе Кубка мира.— "Ъ")»,— пояснила глава финской ассоциации (цитата по газете Ilta-Sanomat).
Сирпа Коркатти уточнила, что у самой спортивной ассоциации «нет юридических инструментов для действий в отношении российских спортсменов, приезжающих в страну». «Хорошо, что государство рассматривает способы оказания помощи в этой ситуации»,— добавила она.
Газета пишет, что сейчас Финляндия рассматривает варианты ограничения выдачи виз российским спортсменам. Пока неясно, вступят ли какие-либо ограничения в силу до соревнований в Руке и как они повлияют на уже выданные визы.
В сентябре FIS разрешила российским спортсменам в следующем сезоне выступать на турнирах в нейтральном статусе. Международная федерация выделила россиянам по 12 квот у мужчин и у женщин для выступления на этапах Кубка мира в сезоне-2026/27. Этап Кубка мира в Руке пройдет с 27 по 29 ноября и будет первым в предстоящем сезоне. О планах отказать в визах россиянам уже заявила Канада.