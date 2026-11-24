«Сама определяет границы разговоров»
Александр Леви — о новом устройстве «Яндекса»
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«Яндекс» представил Пин — носимое устройство с Алисой AI, которое записывает разговоры в течение дня и превращает их в структурированные заметки. Мне удалось его опробовать.
Алюминиевый диск размером 34 12 мм и массой 16 г крепится клипсой, магнитной подвеской или на шнурке-ланьярде. Включить устройство достаточно утром: не нужно угадывать важные моменты и запускать запись вручную. Алиса AI сама определяет границы разговоров и собирает для каждого карточку в приложении: расшифровка с разделением по собеседникам, краткое содержание, договоренности и открытые вопросы. Двойное нажатие во время записи на единственную кнопку отмечает важный фрагмент, а одно нажатие позволяет дать поручение Алисе. Голосом Пин не отвечает, хотя динамик у него есть: ответ приходит на телефон.
Отдельная задача — обещания. После знакомства с голосом владельца Алиса отличает его от собеседников и предлагает сохранить напоминания о делах, которые он взял на себя. Их можно принять или отклонить. К вечеру приложение собирает итоги дня: главные события, обещания и планы на завтра. Мне не хватило возможности полностью удалить итоги дня, хотя карточки разговоров удаляются.
Главный вопрос к новинке касается приватности, ведь перед нами постоянный диктофон. Во время записи в центре Пина горит белый индикатор, так что собеседники могут это видеть. Разработчики заверяют, что данные шифруются и хранятся на российских серверах, а записи в памяти устройства стираются при попытке привязать его к другому аккаунту.
Есть также светодиодное кольцо. Оно сообщает о заряде, настройке, обновлении и вызове Алисы. Автономность гаджета порядка 10 часов, этого достаточно для полного рабочего дня.
Продажи стартуют 3 декабря в чате с Алисой AI. Заявленная цена — 19 990 руб. Плюс к этому три тарифа на выбор: бесплатный, за 690 руб. в месяц и за 1190 руб., в зависимости от доступных опций. К примеру, поручения Алисе доступны только на платных.