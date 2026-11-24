Минного поля ягоды
США вернут войска в Сирию для подготовки саперов
Через год после полного вывода военного контингента США из Сирии американские военнослужащие могут вновь появиться на территории страны. В Вашингтоне обсуждают запуск программы по обучению сирийских военных разминированию минных полей и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после многолетней гражданской войны. Американский план предусматривает также оказание сирийцам помощи в охране государственных границ. Инициатива должна стать основой для расширения сотрудничества США и Сирии в оборонной сфере, рассчитывают в Вашингтоне.
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает укрепление военного сотрудничества с Сирией, заявили источники Reuters. По их данным, план предполагает запуск на базе координационного центра в Иордании специальной программы, рассчитанной на обучение сирийской регулярной армии поиску и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов. После смены власти в декабре 2024 года Дамаск занялся созданием инженерно-саперных войск, но процесс до сих пор не завершен и нуждается во внешней поддержке, полагают в США. По мнению американских стратегов, такая модель сотрудничества могла бы заложить надежную основу для развития военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами.
В Пентагоне также допускают оказание сирийским властям помощи в охране государственной границы. Однако детали этого аспекта программы неизвестны.
Собеседники Reuters отмечают, что такая учебная миссия неизбежно повлечет за собой возвращение американского военного контингента в Сирию в следующем году. Тренировки могут начаться уже в марте.
Обсуждающийся в Вашингтоне план предполагает, что обучение сирийцев будет проводиться на территории как Сирии, так и соседней Иордании, где сосредоточено почти 4 тыс. американских военных вместе с крупной авиационной группировкой.
Именно там с 2025 года действует специальный координационный центр, который помогает поддерживать контакты между США, Сирией и странами региона.
В Вашингтоне не исключают, что для новой тренировочной программы может быть задействован и Сирийский национальный центр по разминированию (SNMAC) — сформированная Дамаском после 2024 года гражданская структура, ответственная за координацию работ по разминированию, составление карт минных полей, аккредитацию гуманитарных организаций, занимающихся обезвреживанием боеприпасов, и информирование населения по поводу мер безопасности. SNMAC рассматривается американскими официальными лицами как удобный буфер, через который проще всего юридически и политически оформить взаимодействие с сирийскими властями.
Процесс эвакуации американских войск из Сирии после 12 лет присутствия для борьбы с «Исламским государством» (признано в РФ террористическим и запрещено) стартовал в феврале этого года и был завершен через два месяца. Что касается операции «Непоколебимая решимость», которую Вашингтон совместно со своими союзниками вел в Ираке и Сирии, то она была официально свернута 30 сентября этого года.
По словам источников Reuters, американские чиновники изучают возможность перенаправить средства, оставшиеся после прекращения «Непоколебимой решимости», на поддержку программы обучения сирийских военных. Один из собеседников агентства оценил объем этих средств в $200 млн.
Как утверждали американские СМИ, фактором, повлиявшим на вывод американских войск, стала диверсия 13 декабря 2025 года в Пальмире, когда сторонник «Исламского государства» (признано в РФ террористическим и запрещено), внедрившийся в сирийские службы безопасности, застрелил двух американских солдат и гражданского переводчика. Именно этот факт дает некоторым американским чиновникам основание выступать против любого сближения с сирийцами в военной сфере. Один из их аргументов состоит в том, что число потенциальных джихадистов в составе сирийских войск слишком велико.
Напомним, в подготовке сирийской армии участвуют и российские военнослужащие. Москва и Дамаск подписали 9 августа 2026 года двусторонний меморандум о взаимопонимании, который направлен на реорганизацию и легитимизацию российского военного присутствия в Сирии. По условиям соглашения, российские военные базы, созданные при режиме Башара Асада, приобретают статус совместных учебно-тренировочных центров. Как пояснял тогда “Ъ” информированный сирийский источник, российские объекты превращаются, таким образом, в лагеря подготовки под совместным управлением сирийского и российского военного командования (см. “Ъ” от 10 августа).