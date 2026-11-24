Как утверждали американские СМИ, фактором, повлиявшим на вывод американских войск, стала диверсия 13 декабря 2025 года в Пальмире, когда сторонник «Исламского государства» (признано в РФ террористическим и запрещено), внедрившийся в сирийские службы безопасности, застрелил двух американских солдат и гражданского переводчика. Именно этот факт дает некоторым американским чиновникам основание выступать против любого сближения с сирийцами в военной сфере. Один из их аргументов состоит в том, что число потенциальных джихадистов в составе сирийских войск слишком велико.