Российскую молодежь не пустили на чемпионат мира

Международная федерация хоккея опубликовала в воскресенье, 15 ноября, сообщение, в котором говорится, что сборная России не сыграет на молодежном (для игроков до 20 лет) чемпионате мира. Чрезвычайно популярное соревнование, стартующее 26 декабря, пройдет в двух канадских городах — Эдмонтоне и Ред-Дире. Оно должно было стать первым для отечественного хоккея топовым международным состязанием после более четырехлетнего перерыва, связанного с действовавшими в его отношении с 2022 года санкциями. Вернул их на такие турниры Спортивный арбитражный суд. Он в конце октября обязал IIHF обеспечить российским командам «немедленный» допуск на ее соревнования.