Российскую молодежь не пустили на чемпионат мира
Международная федерация хоккея отказалась выполнять решение CAS, сославшись на позицию канадского правительства
Сборной России, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего вернуть отечественных хоккеистов на международные соревнования, все-таки не позволили участвовать в молодежном чемпионате мира. Международная федерация хоккея (IIHF) объяснила ее недопуск в состав участников первенства «позицией и ограничениями», введенными правительством страны—хозяйки турнира — Канады. Ранее оно предупредило, что откажет российским спортсменам во въезде. Федерация хоккея России (ФХР) и Олимпийский комитет России обратятся в Международный олимпийский комитет «для разрешения сложившейся неприемлемой ситуации».
Международная федерация хоккея опубликовала в воскресенье, 15 ноября, сообщение, в котором говорится, что сборная России не сыграет на молодежном (для игроков до 20 лет) чемпионате мира. Чрезвычайно популярное соревнование, стартующее 26 декабря, пройдет в двух канадских городах — Эдмонтоне и Ред-Дире. Оно должно было стать первым для отечественного хоккея топовым международным состязанием после более четырехлетнего перерыва, связанного с действовавшими в его отношении с 2022 года санкциями. Вернул их на такие турниры Спортивный арбитражный суд. Он в конце октября обязал IIHF обеспечить российским командам «немедленный» допуск на ее соревнования.
Головная хоккейная структура объяснила отказ сборной России в допуске на молодежный чемпионат «позицией и ограничениями» со стороны канадского правительства.
Его глава Марк Карни пообещал, что россиян «не будет» на первенстве, а министр спорта страны Адам Ван Кувереден на прошлой неделе, фактически выполняя поручение премьер-министра, рассказал о том, что им просто запретят въезд в Канаду даже при наличии действующих виз.
Кризис, связанный с российским возвращением, усугубил демарш ряда зарубежных национальных хоккейных ассоциаций. Бойкот сборной России официально объявил целый ряд федераций, в том числе те, чьи команды должны были встретиться с ней на групповом этапе,— чешская, латвийская и швейцарская.
Федерация хоккея России в своем заявлении назвала исключение российской команды вопреки вердикту CAS «нарушающим основополагающие принципы права, олимпизма, недискриминации, равенства спортсменов и целостности международных соревнований». ФХР «совместно с Олимпийским комитетом России обратилась в Международный олимпийский комитет для разрешения сложившейся неприемлемой ситуации».