Чехия не выдаст женской сборной России визы для участия в юниорском ЧМ по хоккею
Власти Чехии откажут в выдаче виз игрокам женской сборной России по хоккею для участия в юниорском чемпионате мира, заявил министр внутренних дел Любомир Метнар. Турнир пройдет с 8 по 16 января в Остраве.
«Существуют постановления, распоряжения властей, которые фактически запрещают выдачу виз российским спортсменам для участия в чемпионате, который пройдет у нас»,— приводит слова господина Метнара телеканал CT24. Ранее глава МИД Чехии Петр Мацинка сказал, что российские спортсмены не смогут въехать в страну с визами из других стран Шенгенской зоны.
По словам генерального секретаря Чешской хоккейной ассоциации (CSLH) Яна Черны, для принимающей стороны «крайне важно, чтобы турнир прошел безопасно». Он подчеркнул, что CSLH проинформирует Международную федерацию хоккея (IIHF) о решении властей страны.
30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF вернуть российские команды на международные турниры. В федерации выразили разочарование решением инстанции и отметили, что допуск сопряжен с различными организационными и логистическими трудностями.
Власти Канады отказались выдавать визы игрокам молодежной сборной для участия в чемпионате мира. Ряд национальных федераций собрались бойкотировать матчи против россиян.