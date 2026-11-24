Совет директоров ЛСР предложил обсудить делистинг акций
Совет директоров ПАО «Группа ЛСР» одобрил вынесение на внеочередное собрание акционеров вопроса о делистинге акций и прекращении публичного статуса компании. Это следует из сообщения девелопера на сайте раскрытия информации.
Также рассматривается вопрос о выкупе акций из-за предстоящего делистинга, указано в сообщении. Цена не раскрывается. На новостях о делистинге акции ЛСР упали на 13,63%, до 736 руб. за бумагу, следует из данных Мосбиржи.
За первое полугодие 2026 года чистый убыток ЛСР по МСФО составил 57,56 млрд руб. Это почти в 23 раза больше год к году. Выручка увеличилась на 0,7% — до 97,1 млрд руб.
ЛСР — строительная и девелоперская компания, основанная в 1993 году. Также занимается производством строительных материалов. Компания работает в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Сочи и других регионах России.