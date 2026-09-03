Норвегия выступила против допуска лыжников из России до соревнований FIS
Норвегия высказалась против возвращения россиян и белорусов на соревнования, которые проводятся под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Об этом сообщил руководитель отдела по коммуникациям норвежской федерации Эспен Графф в разговоре с NRK.
«Норвежская федерация лыжного спорта подчиняется решениям большинства в FIS, но в то же время мы намерены четко заявлять о своей открытой позиции по этому поводу на международном уровне»,— указано в заявлении Норвежской федерации лыжного спорта.
Накануне FIS объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе. Для участия спортсменам необходимо соблюдать антидопинговые правила и выступать без национальной символики.
Нейтральный допуск FIS — это индивидуальное разрешение с условиями, а не восстановление прежнего статуса национальных сборных. Спортсмены и вспомогательный персонал должны подписать декларацию о нейтральности; соблюдение ее принципов будут постоянно контролировать, а за нарушение предусмотрены санкции. FIS также сохраняет проверки связей атлетов с военными и другими службами.
В рекомендациях МОК от 26 апреля 2023 года к ключевым условиям нейтрального статуса относились отказ от активной поддержки военной операции и действий российских властей, а также отсутствие связей с вооруженными силами и органами национальной безопасности России. Поэтому допуск зависит не только от формата выступления, но и от индивидуальной проверки каждого кандидата.
Решение о допуске не устанавливает автоматически условия спортивного представительства. В коммюнике FIS не были определены квоты для российских спортсменов, а для участия в Играх допущенным атлетам все равно требовалось пройти спортивный отбор через выступления на этапах Кубка мира. Это отличает условный нейтральный статус от полноценного возвращения национальной команды.