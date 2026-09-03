Норвегия выступила против допуска лыжников из России до соревнований FIS

Норвегия высказалась против возвращения россиян и белорусов на соревнования, которые проводятся под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Об этом сообщил руководитель отдела по коммуникациям норвежской федерации Эспен Графф в разговоре с NRK.

«Норвежская федерация лыжного спорта подчиняется решениям большинства в FIS, но в то же время мы намерены четко заявлять о своей открытой позиции по этому поводу на международном уровне»,— указано в заявлении Норвежской федерации лыжного спорта.

Накануне FIS объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе. Для участия спортсменам необходимо соблюдать антидопинговые правила и выступать без национальной символики.