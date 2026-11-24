Для юго-восточных районов страны и уезда Ида-Вирумаа власти готовят компенсационные меры. По словам премьера, министр по делам регионов Хендрик Йоханнес Террас должен через две недели представить их правительству. Объем поддержки будет определяться тем, какие именно меры потребуются. Господин Террас первоначально оценивал сумму в несколько миллионов евро.