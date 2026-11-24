Премьер Эстонии оценил убытки от закрытия границы с Россией
Приграничные самоуправления Эстонии могут лишиться части доходов после закрытия границы с Россией, сообщил премьер-министр Кристен Михал в интервью ERR.
«По предварительным оценкам самоуправлений, они могут недополучить от 500 до 600 тыс. евро в год. Здесь, в столице, эта сумма может показаться небольшой, но мы относимся к вопросу серьезно»,— сказал он. По оценке мэра Нарвы Яана Тоотса, для туристических компаний и предприятий общепита города потери могут составить до 20% доходов.
Для юго-восточных районов страны и уезда Ида-Вирумаа власти готовят компенсационные меры. По словам премьера, министр по делам регионов Хендрик Йоханнес Террас должен через две недели представить их правительству. Объем поддержки будет определяться тем, какие именно меры потребуются. Господин Террас первоначально оценивал сумму в несколько миллионов евро.
Правительство Эстонии решило с 1 декабря прекратить пропуск через все сухопутные переходы на границе с Россией — как автомобильные, так и пешеходные. Эстонский МИД назвал это ответной мерой на попытку поджога оборонного предприятия Threod Systems. Эстонская сторона обвинила Россию в причастности к происшествию.