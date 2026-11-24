Как ранее сообщал городской интернет-портал «Глас Шумадии», семнадцатилетний юноша во время занятий проник в здание с малокалиберной винтовкой и начал стрельбу в подсобном помещении. Одна из находившихся там женщин была ранена, другая получила травмы от осколков разбитого стекла. Как передают местные СМИ, более серьезных последствий удалось избежать, потому что у стрелка застрял патрон в винтовке.