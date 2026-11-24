В июле 2026 года от строительных лесов освободили золотой купол Спаса на Крови — колокольня собора была скрыта под конструкциями в течение нескольких лет. Ранее в храм вернули утраченные в XX веке исторические «топазовые» кресты с иконостаса. Их изготовили благодаря сохранившимся историческим фотографиям от 1907 года.