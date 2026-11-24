Строительные леса со Спаса на Крови снимут в феврале
Строительные леса с Храма Воскресения Христова в Санкт-Петербурге снимут в феврале 2027 года. Об этом сообщил замглавы по реставрации и капитальному ремонту Государственного музея «Исаакиевский собор» (Спас на Крови входит в его состав) Геннадий Полунин. Изначально планировалось завершить демонтаж лесов до 1 января, однако сроки сдвинулись из-за погоды.
Большую часть конструкций уже демонтировали, оставшиеся работы ведутся на небольшом участке в районе распятия. «Там заканчиваются сейчас работы, проходит техническая сушка», — рассказал господин Полунин (цитата по ТАСС).
Согласно плану, реставрационные работы должны завершиться в апреле-мае 2027 года. Однако их планируют закончить раньше срока, отметил Геннадий Полунин.
В июле 2026 года от строительных лесов освободили золотой купол Спаса на Крови — колокольня собора была скрыта под конструкциями в течение нескольких лет. Ранее в храм вернули утраченные в XX веке исторические «топазовые» кресты с иконостаса. Их изготовили благодаря сохранившимся историческим фотографиям от 1907 года.
После демонтажа лесов сотрудники музея планируют точечно восстанавливать отдельные элементы храма, но уже без масштабных конструкций. Музей также прорабатывает возможность воссоздания четвертого креста, который находился над сенью на месте гибели императора Александра II.