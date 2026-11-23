Главные новости за 23 ноября. Ростов-на-Дону и область
На Новошахтинском заводе нефтепродуктов продолжается тушение пожара после атаки БПЛА. По данным губернатора Ростовской области, погибших и пострадавших нет. В городе повреждено остекление 12 жилых домов, в том числе пяти многоквартирных. Власти проводят подомовые обходы, чтобы оценить ущерб и определить необходимую помощь.
Ростовская область расположилась на 39-й строке рейтинга регионов России по доходам населения. Среднедушевой доход жителей донского региона составил 65,4 тыс. руб. — на 4,3% больше, чем годом ранее. Этой суммы хватает на 2,5 фиксированных набора товаров и услуг — показателя, по которому и строится сравнение субъектов с поправкой на местные цены.
В октябре 2026 года в Ростовской области банки выдали 360 ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 2,05 млрд руб. Это минимальный показатель за последние полтора года: по количеству выдачи сократились на 85% к сентябрю, когда донские заемщики оформили 2385 субсидированных кредитов на 13,09 млрд руб., и примерно на 84% к октябрю 2025 года (2206 кредитов на 11,44 млрд руб.).
Монтаж новогоднего оформления Ростова-на-Дону должен завершиться до 5 декабря. Глава города Александр Скрябин поручил районным администрациям и департаменту ЖКХ обеспечить уборку улиц в праздничные дни, а региональному оператору «ЭкоЦентр» — усилить вывоз бытовых отходов.
Арбитражный суд Ростовской области отказал ООО «СМР-1» во взыскании с управления образования администрации Азова 89,4 млн руб. за дополнительные работы при строительстве школы на 600 мест.
Ростовский филиал ФГКУ «Росгранстрой» объявил запрос котировок на поставку мобильного инспекционно-досмотрового комплекса стоимостью 190 млн руб. Оборудование поставят на автомобильный пункт пропуска Матвеев Курган — на 20-м километре дороги Матвеев Курган—Авило-Успенка, у административной границы региона.
Бывшая глава администрации Зернограда Ирина Полищук пытается пересмотреть вынесенный ей приговор уже во второй раз. Жалоба от 18 ноября поступила в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции.