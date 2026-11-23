В Новошахтинске продолжается ликвидация последствий массированной ракетно-дроновой атаки на завод нефтепродуктов. Одновременно власти Ростовской области усиливают контроль за поставками топлива: губернатор Юрий Слюсарь поручил ежедневно отслеживать ситуацию и подготовить план действий на случай ее ухудшения. Об этом он сообщил по итогам оперативного совещания с членами регионального правительства.