Власти Дона усилят контроль за поставками топлива на фоне атаки на НПЗ
В Новошахтинске продолжается ликвидация последствий массированной ракетно-дроновой атаки на завод нефтепродуктов. Одновременно власти Ростовской области усиливают контроль за поставками топлива: губернатор Юрий Слюсарь поручил ежедневно отслеживать ситуацию и подготовить план действий на случай ее ухудшения. Об этом он сообщил по итогам оперативного совещания с членами регионального правительства.
На Новошахтинском заводе нефтепродуктов продолжается тушение пожара. По данным губернатора, погибших и пострадавших нет. В городе повреждено остекление 12 жилых домов, в том числе пяти многоквартирных. Власти проводят подомовые обходы, чтобы оценить ущерб и определить необходимую помощь.
За прошедшую неделю режим чрезвычайной ситуации вводили в Миллеровском районе и Азове. Единовременные выплаты получили 157 жителей. В десяти муниципалитетах помощь продолжают оказывать почти двум тысячам пострадавших.
На совещании также обсудили нагрузку на дорожную инфраструктуру. Из-за атак на дороги и мосты выросла нагрузка на альтернативные маршруты. Сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме.
По словам Юрия Слюсаря, запасы топлива у вертикально интегрированных компаний достаточные, сетевые операторы работают штатно. Региональные власти совместно с федеральными структурами принимают меры для стабилизации рынка.