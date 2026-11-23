Выдачи льготной ипотеки в Ростовской области упали в октябре на 85%
В октябре 2026 года в Ростовской области банки выдали 360 ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 2,05 млрд рублей. Это минимальный показатель за последние полтора года: по количеству выдачи сократились на 85% к сентябрю, когда донские заемщики оформили 2385 субсидированных кредитов на 13,09 млрд рублей, и примерно на 84% к октябрю 2025 года (2206 кредитов на 11,44 млрд рублей). Такими данными поделилось Объединенное Кредитное Бюро на основе статистики за месяц.
В общероссийском рейтинге по объему льготных выдач область опустилась на 16-е место. Средний размер кредита на Дону составил 5,71 млн рублей при среднем сроке почти в 24 года. Доля жилищных кредитов с господдержкой в общем объеме выдач по региону упала до 21% по количеству и 33% по сумме — годом ранее льготные программы еще удерживали существенную часть рынка.
За десять месяцев 2026 года жители Ростовской области оформили 12,53 тыс. льготных ипотечных кредитов на 67,95 млрд рублей — это 3 кредитных договора на каждую тысячу жителей региона. Показатель сопоставим с результатом соседних субъектов: в Краснодарском крае за тот же период выдано 14,06 тыс. кредитов на 79,07 млрд рублей, в Волгоградской области — 4,23 тыс. кредитов на 22,13 млрд рублей.
Похожая картина наблюдается по всей стране: за октябрь банки выдали россиянам 15,85 тыс. льготных ипотек на 95,96 млрд рублей — на 79% меньше, чем месяцем ранее, и на 74–75% меньше, чем год назад. Доля субсидированных кредитов в общероссийской выдаче сократилась до 20% по количеству и 32% по объему.
В Объединенном Кредитном Бюро спад связывают с новыми ограничениями по условиям льготных программ. Заёмщики, по оценке бюро, старались успеть оформить кредит до вступления изменений в силу, что искусственно сместило пик спроса на сентябрь. Директор по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов считает, что льготная ипотека в привычном виде завершила свою эпоху: теперь лишь каждый пятый жилищный кредит выдается с господдержкой, а определять тренды рынка будет рыночная ипотека.
При этом полная стоимость кредита с господдержкой за месяц выросла до 15,16% против 14,51% в сентябре, а средний срок льготной ипотеки по стране сократился до минимума за четыре года — 21 год и 1 месяц против 27 лет и 5 месяцев месяцем ранее.