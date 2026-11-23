В октябре 2026 года в Ростовской области банки выдали 360 ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 2,05 млрд рублей. Это минимальный показатель за последние полтора года: по количеству выдачи сократились на 85% к сентябрю, когда донские заемщики оформили 2385 субсидированных кредитов на 13,09 млрд рублей, и примерно на 84% к октябрю 2025 года (2206 кредитов на 11,44 млрд рублей). Такими данными поделилось Объединенное Кредитное Бюро на основе статистики за месяц.