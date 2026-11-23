Среднедушевой доход жителей донского региона составил 65,4 тыс. рублей — на 4,3% больше, чем годом ранее. Этой суммы хватает на 2,5 фиксированных набора товаров и услуг — показателя, по которому и строится сравнение субъектов с поправкой на местные цены.