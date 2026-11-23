Ростовская область заняла 39-е место в рейтинге регионов по доходам населения
Ростовская область расположилась на 39-й строке рейтинга регионов России по доходам населения. Исследование подготовлено «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата за второй квартал 2026 года.
Среднедушевой доход жителей донского региона составил 65,4 тыс. рублей — на 4,3% больше, чем годом ранее. Этой суммы хватает на 2,5 фиксированных набора товаров и услуг — показателя, по которому и строится сравнение субъектов с поправкой на местные цены.
Лидерами списка стали Ямало-Ненецкий автономный округ (6,28 набора при доходе 192,2 тыс. рублей), Чукотка (5,48 набора, 251,9 тыс. рублей), Ненецкий автономный округ (5,42 набора, 165,8 тыс. рублей), Магаданская область (4,47 набора, 159,6 тыс. рублей) и Москва (4,03 набора, 161,2 тыс. рублей).
Замыкают рейтинг Республика Алтай (1,81 набора, 51,3 тыс. рублей), Ставропольский край (1,67 набора, 43,8 тыс. рублей), Тыва (1,53 набора, 38,1 тыс. рублей), Карачаево-Черкесия (1,47 набора, 35,2 тыс. рублей) и Ингушетия (1,21 набора, 29,1 тыс. рублей) — самый низкий показатель по стране.